Снова в седле: Зара Тиндолл через четыре месяца после родов вернулась к конному спорту

Снова в седле: Зара Тиндолл через четыре месяца после родов вернулась к конному спорту

Внучка королевы Елизаветы II приняла участие в конных соревнованиях.

40-летняя Зара Тиндолл на своей лошади Class Affair участвовала в этапе выездки на Международных конных соревнованиях в замке Барбери в Мальборо.

Международные соревнования по верховой езде в замке Барбери знаменуют собой возвращение Зары Тиндолл к соревнованиям по троеборью после рождения в марте 2021 года третьего ребенка. Зара, напомним, родила сына Лукаса Филиппа.

Зара Тиндолл / Getty Images

Также читайте Впервые на публике: Ромео Бекхэм со своей девушкой приехали на Уимблдон

Ранее Зара вместе с супругом Майком присутствовала на теннисном турнире Уимблдон. В тот день Зара была одета в платье-поло от Ralph Lauren, эспадрильях на завязках, в солнцезащитных очках от Ray-Ban и с сумкой в руках от Fairfax & Favor, которая весьма уместно названа "Windsor".

Зара и Майкл Тиндолл / Getty Images

Читайте также: Первый выход во время беременности: принцесса Беатрис в красивом платье на Уимблдоне

Звезды и королевские гости на Уимблдоне (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку