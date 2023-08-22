Снова в школу: кронпринцесса Виктория показала новые фото детей, которые вернулись к учебе

Кронпринцесса опубликовала новое фото на котором запечатлена ее дочь принцесса Эстель и сын принц Оскар, которые собрались в школу. А также поделилась несколькими летними фотографиями своих детей, сделанными ею.

"Обратно в школу! На днях многие ученики возвращаются в школу после летних каникул. Сегодня 11-летняя принцесса Эстель начинает обучение в 5 классе, а 7-летний принц Оскар в 1 классе.

Листайте, чтобы насладиться моментами из летнего отдыха принцессы Эстель и принца Оскара. Фотографии сделаны кронпринцессой", - гласит подпись к снимкам.

(листайте фото вправо)

Как и коллега из королевской семьи Британии – принцесса Уэльская Кэтрин, кронпринцесса Швеции Виктория тоже часто берет камеру в руки, чтобы сфотографировать своих детей и запечатлеть особые моменты их жизни.

Напомним, ранее мы рассказывали, как с Кейт Миддлтон произошла забавная ситуация, когда она собирала детей в школу.

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