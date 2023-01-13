Снова виноват ветер: с укладкой принцессы Уэльской произошел конфуз

Вчера принц и принцесса Уэльские посетили первое публичное мероприятие после новогодних каникул и прибыли в Ливерпуль.

Там пара открыла новую больницу Королевского университета Ливерпуля. Мы уже показывали вам образ принцессы Кейт, она выглядела сдержанно, но стильно, а также была улыбчивой. Пара посетила город через пара дней после того, как вышли мемуары принца Гарри, в которых он рассказал не самые лицеприятные вещи про принцессу и ее отношения с Меган Маркл.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Даже ветренная погода не испортила настроение Кэтрин. Длинные волосы принцессы были распущены и слегка накручены локонами внизу, но ветер был такой силы, что локоны вздымались к верху и даже немного запутывались.

Такая ситуация часто происходит с королевой Камиллой и мы вам показывали целую подборку фото, на которых Камилла с растрепанной укладкой.

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Также весьма забавно всегда наблюдать за прическами экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. На днях он также попал в объективы уличных фотографов.

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

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