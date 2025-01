Снова волонтерит: Меган Маркл привезла необходимые вещи пострадавшим от пожаров в Калифорнии

43-летняя Меган Маркл была запечатлена на видео, когда прибыла в организацию Altadena Teen Girls, которую основала местная девушка Эвери Колверт для поддержки сообщества после лесных пожаров.

Видео опубликовали на странице сообщества в Instagram. В ролике видно, как Меган прибывает в организацию одна с сумками для пожертвований, сделанные через ее и принца Гарри фонд Archewell, включая одежду и косметические средства.

Меган Маркл, фото: instagram.com/altadenagirls

Одета Меган была в черную футболку, черные штаны и джемпер завязала на шее, а обута в кроссовки. У нее на голове была бейсболка с символикой Лос-Анджелеса.

(смотрите видео до конца)

Ранее в понедельник Меган Маркл посвятила время волонтерской работе в организации, а журнал Town and Country сообщил, что она принесла обед для волонтеров, а также пообщалась с семьями во время их визита.

Напомним, 10 января Меган и принц Гарри были запечатлены в общественном центре Пасадены в Лос-Анджелесе. Они прибыли, чтобы поддержать пострадавших от пожара в Калифорнии.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Также помощью пострадавшим сейчас занимается актриса Ева Лонгория. Ей пришлось эвакуироваться из собственного дома в Южной Калифорнии, а вчера Ева объединила усилия с Национальной сетью организаций рабочих-однодневок, This Is About Humanity и другими волонтерами, чтобы оказать поддержку пострадавшим.

