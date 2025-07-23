Снова все вместе: бельгийская королевская семья на мероприятии в брюссельском парке

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

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Королева Матильда и король Филипп, а также четверо их детей — принцессы Елизавета и Элеонора, а также принцы Эммануэль и Габриэль побывали на «Вечеринки в парке», организованной в честь Национального дня 2025 года в брюссельском парке.

На этом мероприятии Матильда появилась в молочно-белом платье-рубашке с флористическим принтом и завязками на талии, сочетая наряд с похожими туфлями-лодочками на каблуках. Она дополнила образ золотыми серьгами с зелеными камнями, отлично подходящими к ее платью, сделала прическу и макияж, а в руках держала букет цветов.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Ее старшая дочь принцесса Елизавета облачилась в джинсовое платье без рукавов с принтом от Erdem, туфли на каблуках Gianvito Rossi и надела пару серег от Giorgio Armani. А младшая Элеонора была в зеленом платье-миди с многочисленными цветочными узорами.

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Ранее семья также вместе посещала торжественный концерт и шоу с фейерверками, лазерами и дронами в Парке пятидесятилетия Брюсселе.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

А еще накануне присутствовала на мессе в соборе Святых Михаила и Гудулы.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images