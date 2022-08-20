Снова всех удивил: Брэд Питт в розовом костюме позировал на премьере фильма в Сеуле

19 августа премьерный показ ленты состоялся в Yongsan CGV в Сеуле, Южная Корея. 58-летний Брэд Питт, сыгравший в фильме главную роль, вновь появился перед публикой в экстравагантном образе.

На этот раз актер надел розовый костюме, под пиджаком у Брэда была белая футболка, на шее золотая цепь, а волосы актер зачесал назад в свою фирменную прическу.

Питт любезно пообщался с поклонниками, которые ждали его возле кинотеатра и раздал автографы.

Брэд Питт / Фото: Getty Images

В промотуре этого фильма Брэд Питт буквально удивляет. Он словно ожил после длительного судебного с экс-супругой Анджелиной Джоли, который завершился в июне 2022 года. Питт, напомним, подал иск против бывшей жены из-за того, что она продала долю общей винодельни российскому олигарху Юрию Шефлеру. Он является владельцем компании, производящей российскую водку Stolichnaya, переименованную в Stoli. (Подробнее про эту сделку читайте в нашем материале).

Брэд Питт и Аарон Тейлор-Джонсон / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что судебное дело Брэд Питт проиграл, выглядит мужчина отлично. И уже не в первые раз удивляет поклонников своими экстравагантными луками на дорожках. Публика видела его в зеленом костюме и ярких кроссовках, а также в юбке и мятой рубашке.

Брэд Питт / Фото: Getty Images

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