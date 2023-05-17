Снова вышла "голой": леди Виктория Херви приехала на Каннский кинофестиваль и не удивила образом

Британская аристократка прибыла на Каннский кинофестиваль.
Леди Виктория Херви каждый год блистает на красной дорожке в Каннах. Вчера 46-летнюю аристократку запечатлели в отеле Martinez, а потом и на открытии кинофестиваля во Дворце фестивалей.
Светская львица, как всегда, отличилась, появившись перед камерами практически голой. На ней было платье от ливанского бренда Ziad Nakad из прозрачной ткани, расшитое камнями, которое держалось на одном плече. У наряда также был небольшой шлейф. К образу она подобрала босоножки на каблуках, серебристый клатч и серьги в виде стрекозы.
Укладка леди Виктории была объемной, а макияж – достаточно сдержанным.
Похожий образ знаменитость уже демонстрировала на дорожке в Каннах в 2021 году.
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