Снова вышла "голой": леди Виктория Херви приехала на Каннский кинофестиваль и не удивила образом

Леди Виктория Херви каждый год блистает на красной дорожке в Каннах. Вчера 46-летнюю аристократку запечатлели в отеле Martinez, а потом и на открытии кинофестиваля во Дворце фестивалей.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Светская львица, как всегда, отличилась, появившись перед камерами практически голой. На ней было платье от ливанского бренда Ziad Nakad из прозрачной ткани, расшитое камнями, которое держалось на одном плече. У наряда также был небольшой шлейф. К образу она подобрала босоножки на каблуках, серебристый клатч и серьги в виде стрекозы.

Укладка леди Виктории была объемной, а макияж – достаточно сдержанным.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Похожий образ знаменитость уже демонстрировала на дорожке в Каннах в 2021 году.

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