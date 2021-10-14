Снова вышла с тростью: королева Елизавета II в розовом пальто приехала в Уэльс

Для королевы Елизаветы II эта неделя выдалась очень активной.
95-летняя королева посетила Кардифф, чтобы открыть последнюю сессию валлийского парламента. В розовом пальто от Stewart Parvin, украшенном брошью из валлийского нарцисса (символизирующего национальный цветок Уэльса) и шляпе от Рэйчел Тревор-Морган, королева выглядела великолепно. Второй раз на этой неделе она использовала специальную трость для поддержки.
Монарх была в черных туфлях, перчатках и в руках держала сумку от Launer. Жемчужный гарнитур, как всегда, великолепно подчеркивал образ королевы.
В своей речи валлийцам Ее Величество сказала: "Недавнее время во многом сблизило нас. Мы все в долгу перед теми, кто так хорошо справился с вызовами последних 18 месяцев - от ключевых сотрудников до волонтеров, которые так много сделали для служения своим общинам. Они являются яркими примерами духа, ради которого Уэльские люди так известны, дух, с которым я лично сталкивалась так много раз".
Елизавету II на мероприятии сопровождал сын принц Чарльз и его супруга Камилла. Также на этой неделе Елизавета II посещала службу в Вестминстерском аббатстве вместе с дочерью принцессой Анной и дала аудиенцию в Букингемском дворце.
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