Снова вышла с тростью: королева Елизавета II в розовом пальто приехала в Уэльс

Снова вышла с тростью: королева Елизавета II в розовом пальто приехала в Уэльс

Для королевы Елизаветы II эта неделя выдалась очень активной.

95-летняя королева посетила Кардифф, чтобы открыть последнюю сессию валлийского парламента. В розовом пальто от Stewart Parvin, украшенном брошью из валлийского нарцисса (символизирующего национальный цветок Уэльса) и шляпе от Рэйчел Тревор-Морган, королева выглядела великолепно. Второй раз на этой неделе она использовала специальную трость для поддержки.

Монарх была в черных туфлях, перчатках и в руках держала сумку от Launer. Жемчужный гарнитур, как всегда, великолепно подчеркивал образ королевы.

Королева Елизавета II / Getty Images

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В своей речи валлийцам Ее Величество сказала: "Недавнее время во многом сблизило нас. Мы все в долгу перед теми, кто так хорошо справился с вызовами последних 18 месяцев - от ключевых сотрудников до волонтеров, которые так много сделали для служения своим общинам. Они являются яркими примерами духа, ради которого Уэльские люди так известны, дух, с которым я лично сталкивалась так много раз".

Королева Елизавета II / Getty Images

Елизавету II на мероприятии сопровождал сын принц Чарльз и его супруга Камилла. Также на этой неделе Елизавета II посещала службу в Вестминстерском аббатстве вместе с дочерью принцессой Анной и дала аудиенцию в Букингемском дворце.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

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