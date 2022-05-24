Снова заменяет королеву: принц Чарльз посетил службу в Вестминстерском аббатстве

Пока королева Елизавета II наслаждалась вчера временем, проведенным на цветочной выставке в Челси, ее старший сын и главный наследник готовился посетить новое официальное мероприятие.

Принц Уэльский посетил службу в честь Ордена Бани в Вестминстерском аббатстве. 73-летний Чарльз был в изысканной красной мантии с золотыми украшениями и длинным шлейфом поверх военной формы.

Такая служба проводится раз в четыре года, на ней традиционно чествуют офицеров вооруженных сил и государственных служащих.

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Почетнейший орден Бани - британский рыцарский орден, основанный Георгом I 18 мая 1725 года. Имя происходит от древнего обряда, когда претендентов подвергали ночному бодрствованию с постом, молитвой и купанием накануне получения рыцарства. По старшинству в Британской системе наград орден занимает четвертое место после ордена Подвязки, ордена Чертополоха и ордена св. Патрика.

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Принц Уэльский выполняет обязанности Великого Магистра Почетного Ордена Бани. Наследник впервые заменил королеву на этом мероприятии в 2014 году и сегодня снова присутствует на мероприятии от имени Ее Величества.

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы сообщали, что королева впервые за 70 лет не примет королевский салют на мероприятии Trooping the Color, так как из-за проблем с передвижением она продолжает делегировать некоторые свои обязанности старшим членам королевской семьи.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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