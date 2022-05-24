Снова заменяет королеву: принц Чарльз посетил службу в Вестминстерском аббатстве

Пока королева Елизавета II наслаждалась вчера временем, проведенным на цветочной выставке в Челси, ее старший сын и главный наследник готовился посетить новое официальное мероприятие.
Принц Уэльский посетил службу в честь Ордена Бани в Вестминстерском аббатстве. 73-летний Чарльз был в изысканной красной мантии с золотыми украшениями и длинным шлейфом поверх военной формы.
Такая служба проводится раз в четыре года, на ней традиционно чествуют офицеров вооруженных сил и государственных служащих.
Почетнейший орден Бани - британский рыцарский орден, основанный Георгом I 18 мая 1725 года. Имя происходит от древнего обряда, когда претендентов подвергали ночному бодрствованию с постом, молитвой и купанием накануне получения рыцарства. По старшинству в Британской системе наград орден занимает четвертое место после ордена Подвязки, ордена Чертополоха и ордена св. Патрика.
Принц Уэльский выполняет обязанности Великого Магистра Почетного Ордена Бани. Наследник впервые заменил королеву на этом мероприятии в 2014 году и сегодня снова присутствует на мероприятии от имени Ее Величества.
Напомним, ранее мы сообщали, что королева впервые за 70 лет не примет королевский салют на мероприятии Trooping the Color, так как из-за проблем с передвижением она продолжает делегировать некоторые свои обязанности старшим членам королевской семьи.
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