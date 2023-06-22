Снова затмили образами: королевы Максима и Матильда посетили концерт в Брюсселе

Королева Бельгии Матильда и ее муж - король Филипп - вместе со своими королевскими гостями посетили концерт, организованный Нидерландами для бельгийской четы в Брюсселе.

52-летняя королева Максима на торжественный вечер приехала в плиссированном золотом платье на одно плечо от JANTAMINIAU, которое впервые надела в честь своего 40-летия в 2011 году.

В тон своему платью Максима надела массивное бриллиантовое колье с большой подвеской из янтаря, серьги, несколько браслетов и в руке держала миниатюрный золотой клатч от Natan Couture и веер.

Королева Матильда и королева Максима / Фото: Getty Images

Максима уложила свои светлые волосы в свободные волны и сделала свой фирменный коричневый дымчатый макияж глаз.

50-летняя королева Матильда выбрала блестящее серебристое платье до пола с цветочными аппликациями тоже от бренда JANTAMINIAU и надела колье-лавровый венок, который можно носить и как колье, и как тиару. На запястье у Матильды был драгоценный браслет, в ушах сверкали серьги, а в руках она держала светлый клатч.

Король Филипп и король Виллем-Александр выглядели не менее элегантно, чем их жены, и были в черных смокингах, белых рубашках и с черными галстуками-бабочками.

Королева Матильда и король Филипп, король Виллем-Александр и королева Максима / Фото: Getty Images

Днем ранее королевские особы в вечерних платьях и роскошных тиарах блистали на торжественном банкете во дворце.

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