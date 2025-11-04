Сняла пальто и впечатлила выбором платья: королева Летиция на церемонии приветствия султана Омана

Королева Летиция / © Getty Images

Ранее днем мы уже показывали вам образ королевы Летиции, которая сопровождала своего мужа, короля Филиппа VI, на этом мероприятии.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Ее Величество появилась на публике в длинном черном пальто с поясом, под которым оказалось такое потрясающее небесно-голубое платье миди от Manuel Pertegaz с разноцветной цветочной вышивкой на одной стороне, а также вырезом с завязками и объемными длинными рукавами, и бантом на шее. Образ получился в любимом стиле принцессы Уэльской Кейт, которая, как известно, очень любит носить банты. Наряд Летиция дополнила туфлями-лодочками на невысоком каблуке и сумкой Carolina Herrera.

Королева Летиция / © Getty Images

Кстати, это платье королева Летиция уже носила в 2022 году. Тогда король и королева присутствовали на обеде для представителей мировой литературы по случаю вручения литературной премии Мигеля де Сервантеса 2021 года в Королевском дворце в Мадриде.