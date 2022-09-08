Со сцены - в окоп: потрясающая история актера Виктора Стороженко, отправившегося на войну

Он наполовину африканец, вырос в Крыму и уже взрослым после революции достоинства сознательно перешел на украинский язык, а после начала полномасштабной войны - вывез семью за границу и вступил в армию в легионе "Свобода". В бою Виктор получил ранение и сейчас реабилитируется в Киеве.

Пообщалась с воином корреспондентка ТСН Нелли Ковальская.

"Мы жили в Крыму, рядом всегда была Россия, в телеке Россия, все русское я называл наше", - говорит Виктор, однако главное его воспоминание о родном Севастополе - расизм местных: "Я иду по улице, меня видят девушки и так - хи-хи-хи. И я прохожу - и слышу, что за спиной кто-то смеется. Знаешь, как это убивает? Это убивает сильнее, чем когда тебя бьют".

В Киев он приехал учиться и в столице встретил свою будущую жену - коллегу-актрису Настю, у пары родился сын, которого назвали Мартин. За три дня до войны они узнали, что Настя снова беременна, и сейчас пара ждет девочку, однако рассказал, что сначала они с женой думали об аборте, потому что не знали, как будет дальше.

"Тебе страшную вещь сказать? - спрашивает Виктор Нелли - Просто это когда-нибудь увидит мой ребенок… но, наверное, он должен это знать. Мы хотели аборт сделать. Мы не понимали, как мы будем. Однако Бог сказал, вы не сделаете аборт, потому что мы попали в Польшу, а в Польше запрещены аборты".

Он говорит - "мы", но на самом деле подразумевает жену и сына. Он мог поехать с ними - имел белый билет, но несмотря ни на что решил остаться.

"Ты должна понять, что мне было страшно. Мне было очень страшно. Я не хотел идти воевать […] если первые дни мы стояли первой линией, а кто-то перед нами воевал, мы такие - ну мы здесь стоим, а там воюют какие-то профессионалы. То теперь мы профессионалы. Мы воюем, а за нами кто-то стоит и говорит: там воюют какие-то профессионалы. Это настолько ответственно, что ты понимаешь - ты и есть тот, кто должен выиграть".

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