Со слезами на глазах: Джилл и Джо Байден посетили похороны бывшего мужа Элизабет Тейлор

Президент и первая леди отдали дань уважения политику.

Президент США Джо Байден и его жена Джилл посетили вчера, 23 июня, похороны бывшего сенатора штата Вирджинии Джона Уорнера, которые прошли в Вашингтонском национальном соборе.

Первая леди выбрала темно-синий костюм Schiaparelli, который состоял из юбки-карандаша до колен и жакета с большими необычными пуговицами разных форм. Руки Джилл Байден украшало множество золотых браслетов, а на лице она сделала выразительный макияж глаз.

Джилл и Джо Байден / Associated Press

Джилл и Джо Байден / Associated Press

Президент выбрал для службы темно-синий костюм, белую рубашку и синий полосатый галстук. Джо Байден несколько раз подносил платок к глазам, видимо, вытирая слезы.

Джилл и Джо Байден / Associated Press

Джон Уорнер был не только политиком, но еще и известен как шестой муж знаменитой актрисы Элизабет Тейлор. Они познакомились на свидании вслепую в 1976 году после того, как она во второй раз рассталась с Ричардом Бертоном. В 1977 году они поженились, однако их брак был недолгим, и они развелись уже в 1982 г.

Позже в своих мемуарах Тейлор писала, что они остались друзьями, но во время брака она "просто не могла вынести сильного одиночества", когда он погрузился в свои обязанности в Сенате.

Элмзабет Тейлор и Джон Уорнер / Associated Press

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Украшения Элизабет Тейлор (22 фото)

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