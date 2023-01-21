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Со слезами на глазах и цветами: Елена Зеленская с мужем попрощалась с погибшими в Броварах

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
657
Время на прочтение
1 мин
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Со слезами на глазах и цветами: Елена Зеленская с мужем попрощалась с погибшими в Броварах

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Getty Images

Президентские супруги почтили память погибшего руководства МВД.

Сегодня, 21 января, Елена Зеленская вместе со своим мужем Владимиром Зеленским приняла участие в церемонии прощания с руководством МВД, которое погибло в результате авиакатастрофы в Броварах. Траурная церемония проходит в Национальном центре "Украинский дом".

Владимир и Елена Зеленские / © УНИАН
Владимир и Елена Зеленские / Фото: УНИАН
Владимир и Елена Зеленские / © Associated Press
Владимир и Елена Зеленские / Фото: Associated Press

Президентские супруги со слезами на глазах почтили память погибших. Они возложили цветы к гробам, покрытым сине-желтыми флагами, и выразили свои искренние соболезнования семьям и близким погибших.

Владимир и Елена Зеленские / © УНИАН
Владимир и Елена Зеленские / Фото: УНИАН
Владимир и Елена Зеленские / © УНИАН
Владимир и Елена Зеленские / Фото: УНИАН
Владимир и Елена Зеленские / © УНИАН
Владимир и Елена Зеленские / Фото: УНИАН

Напомним, 18 января, в Броварах Киевской области произошла авиакатастрофа – возле детского сада и жилого дома разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД, в частности министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович.

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Дата публикации
Просмотры
657
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