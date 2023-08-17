Со слезами на глазах: королева Летиция и король Филипп VI провели старшую дочь на учебу

Испанские король и королева снова провожают свою старшую дочь на учебу. В этот раз принцесса Леонор будет обучаться военному делу.

Королева Летиция и король Филипп VI прибыли с дочерьми принцессой Леонор и ее младшей сестрой инфантой Софией в Генеральную военную академию Сарагосы по случаю поступления на военную подготовку 17-летней наследницы и будущей королевы Испании – принцессы Леонор.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Принцесса Астурийская сегодня начинает свое обучение в качестве курсанта в Общей военной академии, присоединяясь к новому классу кадетов, будущих офицеров армии, гражданской гвардии и общего корпуса вооруженных сил. У Леонор будет особый учебный план по сравнению с другими кадетами, поскольку она будет проходить два курса в течение одного года и, как и ее отец, король Филипп VI, будет иметь специальность пехоты.

В первые недели военной жизни курсанты приобретают базовые знания военного права и устава, которые дополняют физической подготовкой и военными инструктажами. Во время курса Ее Королевское Высочество останется с остальной частью своего класса в общих помещениях с другими ученицами.

Королева Летиция с дочерьми / Фото: Getty Images

Мать Леонор – королева Летиция – почти со слезами на глазах провожала дочь на учебу. Сегодня на королеве был льняной блейзер от Adolfo Dominguez и брюки от этого же бренда, также она подобрала топ в тон и замшевые балетки. Волосы ее были распущены, на лице легкий макияж, а на пальце сверкало золотое кольцо от Сoreterno.

Сама Леонор была в светло-голубой рубашке и белых брюках, как и ее сестра София, которая подобрала зеленую рубашку от Zara и кроссовки Reebok.

Король Филипп, как и следует был в военной форме. Как первая в очереди на трон Бурбонов, принцесса Леонор однажды станет верховным главнокомандующим вооруженными силами Испании, когда ее отец уйдет со своего поста или умрет.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Напомним, недавно вся семья отдыхала в Пальма-де-Майорке, где обычно всегда проводит свой летний отпуск.

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