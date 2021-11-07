Со слезами на глазах: королева Максима обняла свою поклонницу, получившую неутешительный диагноз

Королева Нидерландов Максима недавно на мероприятии продемонстрировала свои лучшие качества, поддержав преданную поклонницу, у которой диагностировали онкологическое заболевание.
Ее Величество присутствовала на открытии нового офиса AFAS Software 5 ноября 2021 года в Леусдене. Среди приветствовавших королеву людей была ее давняя поклонница Джози, 70-летней женщине недавно поставили диагноз – рак груди и королева Максима во время мероприятия подошла к ней и поддержала ее обняв и выразив свои соболезнования.
"Я буду скучать по вам", - сказала Максима женщине, и в этот трогательный момент в глазах королевы стояли слезы.
К слову, выглядела 50-летняя Максима потрясающе в изумрудном обтягивающем фигуру платье с рукавами три четверти и поясом на талии, дополнив аутфит широкополой шляпой другого темно-зеленого оттенка. В тон головному убору были подобраны клатч и туфли-лодочки на каблуках. Также Максима надела несколько браслетов, часы на кожаном черном ремешке и сделала насыщенный макияж серыми тенями на веках.
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