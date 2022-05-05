Со слезами на глазах: Тина Кароль трогательно исполнила гимн Украины во время благотворительного матча в Швейцарии

Со слезами на глазах: Тина Кароль трогательно исполнила гимн Украины во время благотворительного матча в Швейцарии

Артистка проникновенно спела на матче "Динамо".

Тина Кароль трогательно исполнила гимн Украины во время шестого благотворительного футбольного матча киевского "Динамо", состоявшегося в Швейцарском Базеле. В конце выступления у певицы на глазах появились слезы.

Тина Кароль/Прессслужба

Лозунг матча – Match for peace #StopWarInUkraine. Его цель – собрать средства на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны РФ в Украине.

Соперниками в этом товарищеском поединке стал ФК "Базель", матч завершился победой "Динамо" со счетом 3:2. Символично, что арбитром игры была Марина Стрелецкая, родом из украинского города Луганск.

Сегодняшним матчем команда проекта хочет привлечь внимание к происходящим в украинском городе-герое Херсоне событиям. Оккупанты пытаются полностью разрушить сеть связи там и изолировать город от внешнего мира, чтобы насаждать свою политику. Сотни людей пришли на матч с тематическими плакатами Kherson is Ukraine и Free Kherson.

Прессслужба

Во время матча Кароль также спела проникновенную песню "Вільна". Одета она была в синюю юбку миди с разрезом и белую футболку с эмблемой "Динамо" и украинским флагом.

В конце поединка звезда вокального шоу "Голос страны" Инесса Грицаенко исполнила песню Джона Леннона — Imagine, которая является настоящим гимном свободы и пацифизма.

Традиционно организацией выступлений занималась команда 1+1 media и Департамент больших шоу, режиссерами мероприятия являются TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов.

Комментировали матч для украинских зрителей спортивные журналисты Игорь Цыганик и Роман Бебех.

Вырученные от продажи билетов средства, а также донаты, поступавшие в течение телевизионной трансляции, будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны России в Украине.

В частности, средства непосредственно попадут на счета Министерства социальной политики Украины и пойдут на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройства мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление единовременной денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека и т.д.

Так, в апреле в рамках благотворительных футбольных матчей Match for peace #StopWarInUkraine удалось собрать более 22 миллионов гривен.

Следующий поединок из этой серии состоится в Таллине, Эстония, 13 мая с FC Flora Tallinn.

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