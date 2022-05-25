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Со смелым взглядом и в жилетке с шевроном: новые фото собаки Патрона

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Со смелым взглядом и в жилетке с шевроном: новые фото собаки Патрона

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Джек-рассел-терьер порадовал своих поклонников новыми фотографиями.

Звезда соцсетей пес Патрон опубликовал на своей странице в Instagram новые фотографии. Его сфотографировали в перерыве между работой. Патрон усердно помогает пиротехникам ГСЧС искать мины и спасать людей.

На снимках собака-сапер появился в служебном жилете с шевроном.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns / ©
Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Патрон со смелым взглядом позирует на камеру.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns / ©
Пес Патрон/Instagram patron_dsns
Пес Патрон/Instagram patron_dsns / ©
Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Ранее в профиле Патрона появилось милое фото, как он нежился утром в теплой кроватке и мечтал лизнуть Надю Дорофееву.

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