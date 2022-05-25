Со смелым взглядом и в жилетке с шевроном: новые фото собаки Патрона

Джек-рассел-терьер порадовал своих поклонников новыми фотографиями.
Звезда соцсетей пес Патрон опубликовал на своей странице в Instagram новые фотографии. Его сфотографировали в перерыве между работой. Патрон усердно помогает пиротехникам ГСЧС искать мины и спасать людей.
На снимках собака-сапер появился в служебном жилете с шевроном.
Патрон со смелым взглядом позирует на камеру.
Ранее в профиле Патрона появилось милое фото, как он нежился утром в теплой кроватке и мечтал лизнуть Надю Дорофееву.
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