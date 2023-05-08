Со стильной укладкой и в серьгах-листьях: Зара Тиндалл попала под прицел фотографов

Она выбрала простой, элегантный и удобный наряд, который дополнила интересными серьгами.

7 мая в Лондоне состоялся грандиозный концерт в честь коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы. Мероприятие посетили все члены семьи, кроме принца Гарри, который уехал в США сразу после завершения официальной части в Вестминстерском аббатстве.

Принцесса Кейт появилась в роскошном красном костюме от Alexander McQueen, герцогиня Эдинбургская надела коралловое платье, а вот внучка покойной королевы Елизаветы II - 41-летняя Зара Тиндалл - надела яркий блейзер с черными пуговицами от бренда The Andamane.

Наряд она дополнила черными брюками и блузой, а также через плечо у нее висела сумка от Chanel. Компанию на концерте Заре составил ее муж Майк Тиндалл, который, кстати, пришел в черном бархатном пиджаке с украшением на лацкане и зеленым платком в нагрудном кармане, который соответствовал образу жены.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Associated Press

Волосы британки были уложены в идеальную прическу с легкими волнами, а в ушах были необычные золотые серьги в виде листьев дуба.

Зара и Майк Тиндалл, герцогиня Эдинбургская / Фото: Associated Press

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Associated Press

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Associated Press

Также в кадр попала ее племянница - 12-летняя Саванна Филлипс - дочь Питера Филлипса - старшего брата Зары. На девочке был белый вязаный кардиган от бренда ZARA.

Зара Тиндалл и Саванна Филлипс / Фото: Getty Images

Напомним, во время коронации Зара появилась на публике в красивом голубом платье-пальто ниже колен от Laura Green, которое дополнила шляпкой и брошью своей матери, принцессы Анны.

Зара Тиндалл в день коронации / Фото: Associated Press

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