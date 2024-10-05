Со всеми бывает: пресс-секретарь Байдена вышла к журналистам в помятом наряде

С Карин Жан-Пьер произошел небольшой конфуз.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.
На этот раз она предстала перед журналистами в светлом наряде. На ней был кремовый приталенный жакет, из-под которого выглядывала светло-голубая рубашка с белым воротником. Верх она скомбинировала со светло-голубой юбкой, которая была мятой.
У Карин, как всегда, была объемная прическа с кудрями, макияж с персиково-дымчатыми тенями и розовой помадой. В ушах у нее были любимые золотые серьги-кольца, а на запястье – серебряный и разноцветный браслеты.
Напомним, ранее Карин Жан-Пьер в травяном костюме и бархатных туфлях предстала на брифинге.
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