Соберутся без Меган: Кейт, Уильям и Гарри вместе будут присутствовать на открытии статуи принцессы Дианы

Соберутся без Меган: Кейт, Уильям и Гарри вместе будут присутствовать на открытии статуи принцессы Дианы

1 июля принцы Уильям и Гарри встретятся на территории Кенсингтонского дворца, где состоится открытие статуи принцессы Дианы.

Ранее сообщалось, что братья будут присутствовать на мероприятии без своих жен. Но теперь появилась информация, что к принцу Уильяму присоединится его супруга герцогиня Кэтрин.

Как сообщает The Mirror, трио приедет вместе, но каждый из братьев выступит отдельно со своей речью. Они отдадут дань не только памяти принцессы Уэльской, которой 1 июля исполнилось бы 60 лет, но и таланту скульптора Йена Рэнк-Бродли, работавшему над проектом с 2017 года.

Герцогиня Кембриджская, принцы Уильям и Гарри и герцогиня Меган / Associated Press

Приближенные ко дворцу источники рассказали, что герцогиня Кембриджская наблюдала все эти годы за созданием статуи и работой скульптора, поэтому без сомнений хочет быть рядом с мужем в этот важный день. Пока эта информация остается на уровне слухов, и дворец ее официально не подтверждает.

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Также ранее ходили слухи, что супруга Гарри Меган Маркл поставила ему ультиматум и заявила о своем желание в онлайн-формате выступить на открытии статуи. Дворец вряд ли поддержит эту инициативу. Особенно учитывая то, сколько всего Меган и Гарри наговорили о королевской семье в своем интервью Опре Уинфри.

Ожидается, что герцогиня Кембриджская поможет своему мужу принцу Уильяму и его брату Гарри выступить единым фронтом на мероприятии и сделает все возможное для примирения братьев. В прошлый раз они встречались на похоронах принца Филиппа в апреле 2021 года.

Принцы Уильям и Гарри / Associated Press

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