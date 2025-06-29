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Соберутся всей семьей: король Фредерик X и королева Мэри рассекретили, где проведут свой летний отпуск
Королевская чета Дании поделилась информацией о том, где планирует провести свой летний отпуск в этом году.
Король Фредерик X и королева Мэри подтвердили, что переедут в свою летнюю резиденцию в замке Граастен, расположенной в Южной Ютландии.
«28 июля 2025 года резиденция будет переведена в замок Граастен, где королевская чета поселится в замке в Южной Ютландии», — говорится в официальном заявлении дворца.
Также известно, что король и королева воссоединятся с матерью монарха, королевой Маргрете, и тетей, принцессой Бенедикте, которые также направятся в летнюю резиденцию на отдых.
С 1935 года замок использовался как летняя резиденция датской королевской семьи, после того как дед Фредерика, король Фредерик IX и королева Ингрид, получили права на дворец.
Ранее мы подробнее рассказывали, где любят отдыхать члены европейских королевских домов.