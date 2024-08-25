Собирали грибы и ягоды: шведская кронпринцесса поделилась снимками с отпуска

Во время отдыха их не отличить от обычной семьи.

Семья шведской кронпринцессы Виктории сейчас в отпуске. Наследница престола, ее муж Даниэль, а также двое их детей принцесса Эстель и принц Оскар, отдыхаю в одном из своих особняков.

Так как лето добегает конца, а осень уже вовсю наступает на пятки, семья решила вспомнить теплые деньки и приятные моменты. В официальном аккаунте они опубликовали серию фотографий, которые были сделаны в разное время.

"Лето короткое, но еще есть время насладиться солнечными августовскими днями в Швеции. Здесь семья наследной принцессы делится частными фотографиями с прошлых летних каникул", - говорится в подписи к видео.

На снимках Виктория, Даниэль и их дети проводят самое обычное лето: путешествуют, собирают грибы, ягоды, делают селфи, отдыхают у костра, обнимаются с любимой собакой.

Но не только отдыхает принцесса, ведь несколькими днями ранее Королевский дом Швеции объявил, что 47-летняя кронпринцесса официально начала специальную подготовку офицеров.

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