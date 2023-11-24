Собираются в театр: Кейт и Уильям готовятся к встрече со шведской кронпарой в Лондоне

Принц и принцесса Уэльские собираются воссоединиться с членами шведской королевской семьи на следующей неделе.

К Уильяму и Кейт на мероприятии присоединятся кронпринцесса Виктория и ее муж кронпринц Даниель на Королевском эстрадном представлении в Королевском Альберт-холле.

Мероприятие проводится в поддержку Royal Variety Charity, которая поддерживает представителей индустрии развлечений с помощью общенациональной схемы грантов, чтобы помочь тем, кто профессионально работал в индустрии развлечений в этом очень сложном экономическом климате.

Королевская чета и кронпринцесса Виктория и принц Даниэль, которые приедут с визитом в Великобритании по просьбе правительства Швеции, встретятся вечером с рядом артистов и представителей Royal Variety Charity, сообщает Hello!

Кейт и Уильям Уэльские с кронпринцессой Викторией и кронпринцем Даниэлем / Фото: Getty Images

Так что ожидаем увидеть двух королевских дам в красивых вечерних нарядах, но без тиар.

Напомним, Уильям и Кейт совершили турне по Швеции и Норвегии в 2018 году, когда тогдашняя герцогиня Кембриджская была беременна принцем Луи.

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