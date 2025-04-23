Соблюдает траур: королева Летиция в черном платье посетила с мужем-королем церемонию

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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Летиция вместе со своим супругом королем Филиппом VI присутствовала на вручении литературной премии «Мигель де Сервантес» 2023 года Альваро Помбо в Университете Алькала-де-Энарес. Супруга короля соблюдает официальный траур и приехала в черном аутфите.

Трехдневный траур, объявленный в связи со смертью Папы Франциска, побудил королеву Летицию выбрать строгий и классический наряд для своего выхода в свет.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Королева надела черное платье длины миди, с поясом-шнурком на талии и сочетала наряд с туфлями слингбэками Massimo Dutti на невысоких каблуках. В руках Летиция несла любимую сумку от Carolina Herrera тоже черного цвета.

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Свой образ королева также дополнила серьгами-подвесками из жемчуга и своим любимым кольцом Coreterno. У нее был сдержанный макияж и распущены волосы.

Король Филипп VI надел черный фрак, серые полосатые брюки, белую рубашку, галстук и черный жилет. В руках у монарха была трость.

Напомним, вчера король и королева посетили Апостольскую нунциатуру в Мадриде, чтобы почтить память Папы Франциска.

Король Филипп VI, королева Летиция и королева София / © Getty Images