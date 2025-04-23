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Соблюдает траур: королева Летиция в черном платье посетила с мужем-королем церемонию
Королева Летиция соблюдает траур по смерти Папы Римского Франциска.
Летиция вместе со своим супругом королем Филиппом VI присутствовала на вручении литературной премии «Мигель де Сервантес» 2023 года Альваро Помбо в Университете Алькала-де-Энарес. Супруга короля соблюдает официальный траур и приехала в черном аутфите.
Трехдневный траур, объявленный в связи со смертью Папы Франциска, побудил королеву Летицию выбрать строгий и классический наряд для своего выхода в свет.
Королева надела черное платье длины миди, с поясом-шнурком на талии и сочетала наряд с туфлями слингбэками Massimo Dutti на невысоких каблуках. В руках Летиция несла любимую сумку от Carolina Herrera тоже черного цвета.
Свой образ королева также дополнила серьгами-подвесками из жемчуга и своим любимым кольцом Coreterno. У нее был сдержанный макияж и распущены волосы.
Король Филипп VI надел черный фрак, серые полосатые брюки, белую рубашку, галстук и черный жилет. В руках у монарха была трость.
Напомним, вчера король и королева посетили Апостольскую нунциатуру в Мадриде, чтобы почтить память Папы Франциска.