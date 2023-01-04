Собрал лучшие кадры: пес Патрон показал свой 2022 год в снимках

Четырехлопастная звезда собрала вместе лучшие свои фото за прошедший год.

Известный пес-сапер Патрон порадовал фолловеров в Instagram новым контентом. Он опубликовал видео, состоящее из 60 его фотографий за прошлый год.

"Мой год в 60 фото", — подписает видео пес.

Подписчикам четырехлапой звезды видео очень понравилось.

"Патрон, спасибо за твой труд, за хорошее настроение и надежду, которые ты нам даришь", "Пес Патрон лучший", "Лучший пес! Гордимся нашим героем!", "Ты наш маленький и храбрый герой, с большим и любящим сердцем", "Наш храбрый Патрон! С Новым годом! Победы!"- написали фолловеры в комментариях.

Напомним, ранее Патрон показал праздничную фотографию, на которой он запечатлен с патриотической сине-желтой бабочкой и рядом с новогодним эльфом.

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