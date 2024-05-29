Собрала волосы в пучок и надела очки: первая леди Джилл Байден появилась с новой прической

В этом образе первая леди отправилась в свой загородный дом в Делавэре.

Президент США Джо Байден и его супруга - первая леди Джилл Байден - попали под прицел фотографов, которые поджидали их возле борта Marine One, на который они садились в форте Лесли Макнейр в Вашингтоне.

Джилл и Джо Байден / Фото: Getty Images

Пара была как всегда элегантной, стильной и сдержанной, но в этот раз они привлекли внимание еще и оттенками своих нарядов, поскольку оба оделись в синий цвет. Но если президент был классическом костюме любимого фасона, то первая леди направлялась к вертолету в своем любимом образе от Ralph Lauren, который включал удлиненный жакет и юбку.

72-летняя женщина обула синие туфли на высоких каблуках, надела солнцезащитные очки, сделала новую высокую прическу - элегантный пучок.

Джилл и Джо Байден / Фото: Getty Images

Также она украсила жакет брошью в виде золотого орла с жемчужиной от бренда Ann Hand, основанного дизайнером ювелирных украшений Энн Хэнд, которую часто называют в США "ювелиром нации".

Украшения этой женщины неоднократно надевают не только первые леди, но и другие политические фигуры, такие как Нэнси Пелоси - все броши политика с флагом Украины создала именно Энн.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси / Фото: Getty Images

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