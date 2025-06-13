Принцесса София и принц Карл Филипп с детьми / © Getty Images

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Церемония крещения четырехмесячной принцессы Инес, которая стала четвертым ребенком пары, состоялась в часовне дворца Дроттнингхольм в Стокгольме.

Принцесса София была облачена в этот торжественный день в ярко-желтое платье с рюшами и носила желтый ободок на голове. Ее волосы были распущены и уложены красивыми локонами, а на лице был выразительный макияж глаз и розовая помада на губах.

Принцесса София с малышкой Инес, принц Карл Филипп с сыновьями / © Getty Images

Малышку Инес принцесса София держала на руках. По традиции принцесса Инес была в королевском крестильном платье, которое используется с момента крещения принца Густава Адольфа, герцога Вестерботтенского, в 1906 году. Принц Карл Филипп был одет в военную форму, а трое сыновей пары — были в одинаковых светлых костюмах, и только лишь самый младший из сыновей — принц Джулиан — в шортах вместо брюк.

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На церемонии присутствовали король Карл Густав и королева Сильвия, а также сестры принца Карла Филиппа — кронпринцесса Виктория и принцесса Мадлен со своими мужьями и детьми.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль с сыном принцем Оскаром / © Getty Images

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Getty Images

Принцесса Мадлен с мужем и детьми / © Getty Images

Напомним, что сегодня у принцессы Софии и ее мужа Карла Филиппа также десятая годовщина со дня их свадьбы, которая состоялась в этот день в 2015 году. Ранее они поделились подборкой не опубликованных фотографий с церемонии у себя в аккаунте в Instagram.