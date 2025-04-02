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Собрались на одной кухне: Меган Маркл и ее мама приготовили десерт, названный в честь принцессы Лилибет
Меган Маркл записала ролик со своей матерью Дорией Редлан на своей кухне.
Герцогиня Сассекская поделилась милым видео, на котором она вместе с Дорией готовит десерт на своей кухне в доме в Монтесито. По ее словам, на создание этого десерта ее вдохновила ее трехлетняя дочь, принцесса Лилибет
Меган появилась в кадре одета в белую трикотажную майку и брюках в тон, а волосы она собрала в низкий небрежный хвост.
Десерт, который готовили Меган и ее мама Дориа дополняла клубника из собственного сада Маркл, а также ломтики банана и ванильный крем.
«Приготовили особый десерт вместе с @nytcooking в честь запуска @aseverofficial сегодня! Вкуснота уже совсем близко. А пока наслаждайтесь рецептом нашего “Шантийи Лили“ — восхитительного десерта, названного в честь моей дорогой дочери. Он такой вкусный. Такой же особенный и милый, как и она сама», — поделилась Меган в подписи.
Напомним, ранее Меган рассказывала в своем шоу, какие завтраки предпочитает готовить для своей семье.