Собрались в новый тур: что известно о предстоящей поездке Меган и Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл очень успешно съездили в тур по Колумбии и уже планируют новую заграничную поездку.

Стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские планируют отправиться в третий "квазикоролевский" тур уже до конца года.

Издание ok! сообщает, что теперь их взгляды устремлены на Лесото и Ботсвану, регионы, связанные с благотворительной деятельностью Гарри в Sentebale. Последний раз принца Гарри видели в этих местах в 2019 году.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Их недавняя поездка в Колумбию в августе вызвала настоящий переполох, из-за того, что на безопансость принца и его супруги была потрачена коллосальная сумма. Во время своего пребывания они были гостями вице-президента Колумбии Франсии Маркес, а их безопасность во время их четырехдневной поездки в эту южноамериканскую страну обеспечивали 3000 полицейских и солдат, вертолеты, служебные собаки, подразделения по обезвреживанию бомб и другие силы.

Одним из тех, кто раскритиковал тур Сассекских, стал правый советник города Кали, Андрес Эскобар, который бвинил Франсию Маркес в "трате государственных денег на свое тщеславие" и "трате наших налогов на богатых белых людей" ради возможностей для фотосъемок и социальных сетей".

Меган и Гарри и вице-президент Колумбии Франсия Маркес / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Сассекские попали в очередной скандал, выпустив тизер своего фильма через несколько часов после важных новостей от принцессы Кейт. Вероятнее всего, это решение не принималось Сассекскими единолично, а было согласовано с пиар-службой.

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