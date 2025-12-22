ТСН в социальных сетях

Собрались вместе украсить елку: семья наследного принца Норвегии поделилась милым видео

Норвежская королевская семья поделилась милым праздничным видео в Instagram.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Норвежсекая королевская семья

Норвежсекая королевская семья / © Instagram норвежской королевской семьи

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит показали, как украшают елку вместе со своими взрослыми детьми — принцессой Ингрид Александрой и принцем Сверре Магнусом.

«Счастливого 4-го воскресенья Адвента! 🕯️🎄», — написано в подписи под фото.

Королевская семья Норвегии / © Instagram норвежской королевской семьи

В видео можно увидеть, как семья проводит вместе время в преддверии рождественских праздников. Где и, когда снимали это видео, поклонникам королевской семьи не сообщили.

Особенно радостно видеть их всех вместе после того, как появилась новость о возможной операции трансплантации легких для кронпринцессы Метте-Марит, которой на прошлой неделе поделился дворец.

Напомним, ранее мы уже показывали, как королевская семья Норвегии делилась рождественским фото. Семья позировала для фото с улыбками и напротив огромной и красивой елки украшенной шариками и красными бантиками.

