Собрались вместе украсить елку: семья наследного принца Норвегии поделилась милым видео
Норвежская королевская семья поделилась милым праздничным видео в Instagram.
Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит показали, как украшают елку вместе со своими взрослыми детьми — принцессой Ингрид Александрой и принцем Сверре Магнусом.
«Счастливого 4-го воскресенья Адвента! 🕯️🎄», — написано в подписи под фото.
В видео можно увидеть, как семья проводит вместе время в преддверии рождественских праздников. Где и, когда снимали это видео, поклонникам королевской семьи не сообщили.
Особенно радостно видеть их всех вместе после того, как появилась новость о возможной операции трансплантации легких для кронпринцессы Метте-Марит, которой на прошлой неделе поделился дворец.
Напомним, ранее мы уже показывали, как королевская семья Норвегии делилась рождественским фото. Семья позировала для фото с улыбками и напротив огромной и красивой елки украшенной шариками и красными бантиками.