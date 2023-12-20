Собрались возле елки: бельгийские монархи устроили прием во дворце

Бельгийская королевская семья уже начала праздничный сезон.

Король Филипп, его супруга королева Матильда, старшая дочь пары принцесса Елизавета, ее младшая сестра принцесса Элеонора и сын королевской четы принц Эммануэль, посетили прием, организованный для ста представителей общественности во время праздничного сезона в Королевском дворце в Брюсселе.

Бельгийская королевская семья / Фото: Getty Images

Королева Матильда надела в этот вечер золотое жаккардовое пальто с цветочным принтом Dries Van Noten, стоимостью 3840 долларов, дополнив его маленькой кожаной сумкой Giorgio Armani и черными остроносыми туфлями-лодочками на каблуках. Матильда надела цветочные серьги, подчеркнула глаза темным карандашом и сделала свою фирменную укладку.

Супруг королевы король Филипп был в темно-синем костюме, белой рубашке и красно-синем галстуке. Также темно-синий костюм надел и сын короля и королевы – принц Эммануэль.

Наследница трона – принцесса Елизавета – носила синее платье миди от Reis, а ее сестра была в блестящем топе и красных брюках.

Бельгийская королевская семья / Фото: Getty Images

Недавно, напомним, бельгийская королевская семья представила свою рождественскую открытку 2023 года.

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