Собрались все вместе: датская королевская семья украсила елку

Елка датской королевской семьи / © instagram.com/detdanskekongehus

В Instagram король Фредерик X, королева Мэри и четверо их детей — принц Кристиан, принцесса Изабелла, принц Винсент и принцесса Жозефина украшали праздничное дерево в Большом зале дворца Фредерика VIII в Амалиенборге.

Датская королевская семья / © instagram.com/detdanskekongehus

Также вчера король и королева встретили первое воскресенье Адвента и зажгли первую свечу из четырех, а фотографией поделились в Instagram королевского дворца.

Король Фредерик X и королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

