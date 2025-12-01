- Дата публикации
Собрались все вместе: датская королевская семья украсила елку
Королевская семья Дании собрались все вместе, чтобы украсить елку во дворце Амалиенборг.
В Instagram король Фредерик X, королева Мэри и четверо их детей — принц Кристиан, принцесса Изабелла, принц Винсент и принцесса Жозефина украшали праздничное дерево в Большом зале дворца Фредерика VIII в Амалиенборге.
Также вчера король и королева встретили первое воскресенье Адвента и зажгли первую свечу из четырех, а фотографией поделились в Instagram королевского дворца.
Напомним, ранее мы рассказывали, как жители Виндзора столкнулись с трудностями покупки елки из-за того, что принц Уильям и принцесса Кейт Уэльские переехали в новый дом.