Собрались всей семьей: король Фредерик X и королева Мэри сходили на службу с детьми
Датская королевская семья 5 апреля также посетила пасхальную службу.
Король Фредерик X, его супруга королева Мэри и четверо детей пары — наследный принц Кристиан, принцесса Изабелла, принц Винсент и принцесса Жозефина присутствовали на службе в церкви Фредерика VIII в Копенгагене.
Семья прошлась от дворца Фредерика VIII через дворцовую площадь к Мраморной церкви, попав под прицелы фотографов.
Посещение церковных служб является неотъемлемой частью подготовки к конфирмации для тысяч молодых людей, которые ежегодно проходят обряд конфирмации в датской церкви. Это относится и к принцу Винсенту и принцессе Жозефине, которые пройдут конфирмацию 18 апреля 2026 года в церкви дворца Фреденсборг.
Ранее принц и принцесса уже посещали службу вместе со своей бабушкой — королевой Маргрете II.
Также королевская семья поделилась фотографией своим собак, поздравив всех с Пасхой и написав в подписи под их снимком в Instagram: «Счастливого пасхального понедельника! 🐣».
Напомним, вчера также члены британской королевской семьи собрались на пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре.