Собрались всей семьей: королева Максима и король Виллем-Александр с дочками устроили летнюю фотосессию

Нидерландская королевская семья / © Associated Press

Реклама

В этот раз король Виллем-Александр, королева Максима, принцесса Катарина-Амалия, принцесса Алексия и принцесса Ариана собрались в саду дворца Хейс-тен-Бос в Гааге.

Нидерландская королевская семья / © Associated Press

Королева Максима блистала на съемке в голубом платье от Zimmermann с воротником-стойкой, рукавами-фонариками, пуговицами на груди и тонким поясом, дополнив наряд светлыми босоножками на платформе, крупными синими серьгами и таким же браслетом от Olympia Babylonia.

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Associated Press

Принцесса Оранская, наследница престола, облачилась в зеленый кроп-топ с мелким принтом и объемными рукавами, которые сочетала с белыми широкими джинсами с высокой талией и замшевыми зелеными кроссовками Adidas Gazelle, а образ дополнила золотыми браслетами на запястье и крупными золотыми серьгами.

Реклама

Король Виллем-Александр и принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Нидерландская королевская семья / © Associated Press

Средняя дочь королевской четы — принцесса Алексия — была в платье цвета травы без рукавов, у нее на шее красовалась тонкая подвеска, а в ушах были крупные золотые серьги. Младшая дочь — принцесса Ариана — надела черный топ и песочный брючный костюм в черную полоску.

Нидерландская королевская семья / © Associated Press

Король Виллем-Александр был в белой рубашке, сером пиджаке и синих брюках. Также в фотосессии принимал участие домашний любимец семьи — пес по кличке Мамбо.

Король Виллем-Александр и пес Мамбо / © Associated Press

Нидерландская королевская семья / © Associated Press

Напомним, во время зимней фотосессии, которую снимали в декабре 2024 года в Амстердаме, этот пес одним своим действием засмущал принцесс и заставил всех улыбаться.