Собрались всей семьей: шведские монархи присутствовали на молитве мира за Украину

24 февраля королева Сильвия, ее супруг король Карл Густав, а также старшая дочь кронпринцесса Виктория с супругом кронпринцем Даниэлем и младший сын принц Карл Филипп с супругой принцессой Софией, присутствовали на молитве мира за Украину в Королевской часовне Стокгольмского королевского дворца.

Королева Сильвия и король Карл Густав / Фото: Getty Images

Также в этот день свою поддержку Украине высказал король Великобритании Чарльз III. Во вторую годовщину полномасштабной войны монарх, который сейчас борется с раком, обратился к украинскому народу.

Шведская королевская семья / Фото: Getty Images

Во вторую годовщину полномасштабной войны России против Украины король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга королева Максима опубликовали на своей официальной странице в Instagram пост, который посвятили украинскому народу. Королевские супруги поддержали украинцев в борьбе за свою свободу.

Читайте также: