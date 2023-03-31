Сочетала брошь королевы Виктории и сумку Chanel: Камилла продемонстрировала образ в синих тонах

Это украшение из королевской сокровищницы она надела впервые.
В рамках трехдневного тура король Великобритании Чарльз III и королева-консорт Камилла опять вышли в свет. Супруги, несмотря на дождливый день, возложили венок из цветов к ступеням Мемориальной церкви Святого Николая в Гамбурге.
На королеве было темно-синее пальто в ее любимом фасоне от бренда Anna Valentine и однотонное платье в таком же оттенке.
Наряд королева дополнила особенным украшением - брошью с сапфиром и бриллиантами, которая принадлежала ранее королеве Виктории. Это украшение часто носила и покойная королева Елизавета II.
Также в образе королевы была маленькая квадратная сумка Chanel, замшевые черные сапоги и шляпа с меховой отделкой.
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