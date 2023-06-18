Сочетала белые джинсы и жакет: стильная Джилл Байден на митинг в поддержку предвыборной кампании мужа

Джилл Байден продемонстрировала поддержку мужу.
Первая леди Америки Джилл Байден посетила суббота, 17 июня, Филадельфийский конференц-центр, где выступила на политическом митинге в поддержку своего мужа президента Джо Байдена.
72-летняя женщина появилась на публике в стильном, удобном и современном наряде, поскольку сочетала кеды, белые джинсы и синий джемпер, который носила поверх белой удлиненной рубашки.
Также на первой леди США был темный жакет, а руку украшала нежная бутоньерка с цветами. Также из украшений она выбрала золотые серьги и несколько золотых колец.
Просто на сцене, где стояла трибуна для выступлений, к супруге вышел президент Байден и нежно публично поцеловал.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.
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