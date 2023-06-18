Сочетала белые джинсы и жакет: стильная Джилл Байден на митинг в поддержку предвыборной кампании мужа

Первая леди Америки Джилл Байден посетила суббота, 17 июня, Филадельфийский конференц-центр, где выступила на политическом митинге в поддержку своего мужа президента Джо Байдена.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

72-летняя женщина появилась на публике в стильном, удобном и современном наряде, поскольку сочетала кеды, белые джинсы и синий джемпер, который носила поверх белой удлиненной рубашки.

Также на первой леди США был темный жакет, а руку украшала нежная бутоньерка с цветами. Также из украшений она выбрала золотые серьги и несколько золотых колец.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Просто на сцене, где стояла трибуна для выступлений, к супруге вышел президент Байден и нежно публично поцеловал.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

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