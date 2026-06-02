Сочетала белый блейзер с флористичным платьем: герцогиня Софи встретилась со студентами
Герцогиня Эдинбургская позирует для фотографии после встречи со студентами, участвующими в программе «Модель НАТО в Лиссабоне».
Эта программа является инициативой посольства Великобритании в Лиссабоне и объединяет студентов Бирмингемского университета и шести португальских университетов для имитации заседания высокого уровня Североатлантического совета НАТО.
Во второй день официального визита в Португалию герцогиня Эдинбургская выбрала для публичного выхода белый двубортный блейзер от Altuzarra в сочетании с зеленым платьем-рубашкой из хлопка от Max Mara. Софи обула белые кожаные эспадрильи на платформе от Penelope Chilvers, а в руках держала маленькую сумку от Radley London на короткой ручке.
Завершали лук герцогини бриллиантовые серьги Jewels Adore - одни из ее любимых в ювелирной шкатулке, а также несколько колец на пальцах. Волосы Софи собрала в низкую прическу и сделала макияж с блеском на губах.
