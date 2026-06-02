Общество
36
1 мин

Сочетала белый блейзер с флористичным платьем: герцогиня Софи встретилась со студентами

Герцогиня Эдинбургская позирует для фотографии после встречи со студентами, участвующими в программе «Модель НАТО в Лиссабоне».

Ольга Кузьменко
Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Эта программа является инициативой посольства Великобритании в Лиссабоне и объединяет студентов Бирмингемского университета и шести португальских университетов для имитации заседания высокого уровня Североатлантического совета НАТО.

Во второй день официального визита в Португалию герцогиня Эдинбургская выбрала для публичного выхода белый двубортный блейзер от Altuzarra в сочетании с зеленым платьем-рубашкой из хлопка от Max Mara. Софи обула белые кожаные эспадрильи на платформе от Penelope Chilvers, а в руках держала маленькую сумку от Radley London на короткой ручке.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Завершали лук герцогини бриллиантовые серьги Jewels Adore  - одни из ее любимых в ювелирной шкатулке, а также несколько колец на пальцах. Волосы Софи собрала в низкую прическу и сделала макияж с блеском на губах.

Также мы показывали ранее, какой образ герцогиня Эдинбургская выбрала для визита на выставку, посвященная Виндзорскому договору, в Португальском национальном архиве в Лиссабоне, которую посетила вместе с мужем принцем Эдвардом.

Принц Эдвард и герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

