Сочетала блузку с серыми брюками: королева Летиция в деловом образе провела аудиенцию во дворце

Королева Летиция / © Getty Images

У королевы Испании на этой неделе очень насыщенная программа.

Королева Летиция в очередной раз выбрала наряд от парижского бренда Antik Batik, основанного Габриэллой Кортезе и это не первый раз, когда она надевает одежду этой марки.

Королева Летиция / © Getty Images

На королеве была голубая рубашка на пуговицах заправленная в серые брюки со стрелками от ее любимого бренда Carolina Herrera. Завершила образ Ее Величество туфлями на невысоких каблуках и миниатюрными бриллиантовыми серьгами от PDPAOLA. Также у королевы были распущены идеально ровные волосы, и она сделала макияж в теплых оттенках, как, впрочем, и всегда.

На этой неделе мы видели и другой образ королевы в котором Летиция приехала на прием со спортсменами во дворце Эль-Пардо. Тогда Летиция остановила свой выбор на бордовом платье средней длины от Carolina Herreraи новых серьгах-гвоздиках, которые уже, похоже, стали ее любимчиками.