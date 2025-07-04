ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
395
Время на прочтение
1 мин

Сочетала блузу в горошек и лаконичную юбку: Мелания Трамп совершила редкий выход не на каблуках

Этот визит был одним из немногих публичных появлений первой леди.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

55-летняя Мелания Трамп удивила маленьких пациентов, посетив Детскую национальную больницу в Вашингтоне, продолжив таким образом давнюю традицию первых леди Америки.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Для своего визита в больницу Мелания надела элегантную белую блузку в черный горошек, которую она дополнила кремовой юбкой-карандашом до колена, а также балетками от Roger Vivier с характерной серебряной пряжкой.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Наряд первой леди был полностью в нашумевшей эстетике тихой роскоши — ведь подобрано все было скромно и просто, но на самом деле ее образ включал совсем не демократичные бренды.

Во время мероприятия она прорекламировала свою кампанию Be Best, которая уделяет особое внимание подростковым проблемам, в особенности, кибербуллингу. Она подарила детям брендированных медведей с логотипом этой организации.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Также Мелания присоеденилась к детям для создания патриотических украшений из гальки и бумажных стаканчиков ко Дню независимости США, который они отмечают 4 июля.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп_7 / © Associated Press

© Associated Press

Принц Гарри и Мелания Трамп / © Getty Images

© Getty Images

Мелания Трамп_4 / © Associated Press

© Associated Press

Меланія Трамп_1 / © Getty Images

© Getty Images

Мелания Трамп_1 / © Getty Images

© Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

© Getty Images

Мелания Трамп_5 / © Associated Press

© Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
395
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie