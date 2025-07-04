Сочетала блузу в горошек и лаконичную юбку: Мелания Трамп совершила редкий выход не на каблуках

Мелания Трамп / © Associated Press

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55-летняя Мелания Трамп удивила маленьких пациентов, посетив Детскую национальную больницу в Вашингтоне, продолжив таким образом давнюю традицию первых леди Америки.

Мелания Трамп / © Associated Press

Для своего визита в больницу Мелания надела элегантную белую блузку в черный горошек, которую она дополнила кремовой юбкой-карандашом до колена, а также балетками от Roger Vivier с характерной серебряной пряжкой.

Мелания Трамп / © Associated Press

Наряд первой леди был полностью в нашумевшей эстетике тихой роскоши — ведь подобрано все было скромно и просто, но на самом деле ее образ включал совсем не демократичные бренды.

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Во время мероприятия она прорекламировала свою кампанию Be Best, которая уделяет особое внимание подростковым проблемам, в особенности, кибербуллингу. Она подарила детям брендированных медведей с логотипом этой организации.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Также Мелания присоеденилась к детям для создания патриотических украшений из гальки и бумажных стаканчиков ко Дню независимости США, который они отмечают 4 июля.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press Мелания Трамп / © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press