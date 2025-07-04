- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 395
- Время на прочтение
- 1 мин
Сочетала блузу в горошек и лаконичную юбку: Мелания Трамп совершила редкий выход не на каблуках
Этот визит был одним из немногих публичных появлений первой леди.
55-летняя Мелания Трамп удивила маленьких пациентов, посетив Детскую национальную больницу в Вашингтоне, продолжив таким образом давнюю традицию первых леди Америки.
Для своего визита в больницу Мелания надела элегантную белую блузку в черный горошек, которую она дополнила кремовой юбкой-карандашом до колена, а также балетками от Roger Vivier с характерной серебряной пряжкой.
Наряд первой леди был полностью в нашумевшей эстетике тихой роскоши — ведь подобрано все было скромно и просто, но на самом деле ее образ включал совсем не демократичные бренды.
Во время мероприятия она прорекламировала свою кампанию Be Best, которая уделяет особое внимание подростковым проблемам, в особенности, кибербуллингу. Она подарила детям брендированных медведей с логотипом этой организации.
Также Мелания присоеденилась к детям для создания патриотических украшений из гальки и бумажных стаканчиков ко Дню независимости США, который они отмечают 4 июля.