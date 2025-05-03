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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
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Время на прочтение
1 мин

Сочетала деловой стиль с романтическим: королева Рания посетила встречу в Нью-Йорке

1 мая королева Рания посетила саммит Global Citizen NOW 2025 в Нью-Йорке, а также заседание Фонда Организации Объединенных Наций (ООН).

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Ее Величество встретилась с заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед на заседании правления Фонда ООН, благотворительной организации, которая поддерживает ООН и ее работу, о чем написала в Instagram.

/ © Instagram королевы Рании

© Instagram королевы Рании

На эту встречу она пришла в необычном наряде, поскольку сочетала деловой стиль с романтическим. Рания носила синий костюм от Prada, который включал жилетку и прямые брюки, а на плечи она надела легкую коричневую накидку в принт, которая тоже была от бренда Prada. Образ королева дополнила парой коричневых туфель от Aquazzura и сумкой от Alaïa.

/ © Instagram королевы Рании

© Instagram королевы Рании

Очень интригует то, что королева посетила Нью-Йорк на этой неделе. Возможно эту поездку она соединит с посещением Met Gala — Бала института костюма в Метрополитен музее. Ранее это мероприятие Рания посещала уже дважды, поэтому, возможно порадует нас еще раз своим нарядом на этом особом мероприятии.

Образы Ее Величества с Met Gala, которые она посещала ранее, вы можете увидеть ниже.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Getty Images

© Getty Images

Королева Рания_3 / © Instagram королевы Рании

© Instagram королевы Рании

Королева Рания_2 / © Instagram королевы Рании

© Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

© Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

© Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

© Instagram королевы Рании

Королева Рания_1 / © Instagram королевы Рании

© Instagram королевы Рании

Королева Рания и король Абдалла II_1 / © Instagram королевы Рании

© Instagram королевы Рании

Королева Рания_2 / © Instagram королевы Рании

© Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

© Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

© Instagram королевы Рании

Королева Рания_1 / © Instagram королевы Рании

© Instagram королевы Рании

Королева Рания

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Дата публикации
Количество просмотров
4
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