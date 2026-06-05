Сочетала гороховое платье с синим пальто: королева Мэри блеснула стильным образом в круизе

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

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4 июня Их Величества посетили залив Хольбек во время своего летнего тура в муниципалитет Хольбек. Мэри и Фредерик X прибыли на королевском судне «Даннеброг» в порт Хольбек-Ню-Хавн, где их тепло приветствовала публика.

Королевский корабль пришвартовался в бухте Крагс-Брюгге, где королевскую чету, среди прочих, встретила мэр Кристина Кширосяк Хансен.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Королева, как всегда. Выглядела изящно, одета в синее пальто с поясом на талии от Harris Wharf London, а под ним было шелковое синее платье в горох от Greta Stockholm. Обула королева нюдовые туфли-лодочки от Prada из кожи и была в ободке на голове.

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Красивый аутфит королева дополнила лаконичными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, несколькими бриллиантовыми кольцами и светлым маникюром. Волосы распустила и сделала очень выразительный макияж глаз и губ.

Король Фредерик X был одет в военную форму и также, как и его жена, тепло приветствовал гостей на мероприятии.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Недавно супругов во время этого круиза запечатлели в очень милый момент, когда они держались за руки.

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