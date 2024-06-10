Сочетала корсет с белым платьем: королева Рания в оригинальном наряде на празднике в Амане

В Иордании состоялись праздничные мероприятия по случаю 25-летия пребывания на троне короля Абдаллы II. По такому случаю в столице страны - в Амане - состоялся роскошный парад, в котором принимали участие 9000 людей.

Его Величество надел парадную военную форму, а вот его супруга - королева Рания - необычный наряд от бренда Laith almalouf.

На создание платья ушло около 200 часов кропотливой работы, ведь оно состояло из белого элегантного и женственного платья с длинными пышными рукавами, которое дополнил серый корсет. Платье отражало многие детали иорданского наследия, в том числе семиконечную звезду Иордании, серебряный корсет, символизирующий щит защиты и силы, и юбку, украшенную вышитыми вручную колосьями пшеницы.

"Пуговицы на рубашке представляют собой семиконечную звезду Иордании, символ единства и надежды. Бюстье, воплощающее концепцию бронежилетов, символизирует защиту и силу, которую испытала Иордания за последние 25 лет. Плиссированная юбка украшена вышитыми вручную колосьями пшеницы - элементом, глубоко укоренившимся в иорданском наследии. Традиционно встречающийся в иорданской куфие мотив пшеницы символизирует изобилие и процветание, отражая сельскохозяйственное наследие и культуру Иордании", - сказал дизайнер.

Образ королева дополнила серьгами из белого золота с бриллиантами и тиарой иорданской королевской семьи с арабской надписью, созданную французским ювелирным и часовым брендом Fred. Она надевала это изделие несколько раз с тех пор, как оно было заказано в 2005 году, последний раз - на банкете по случаю свадьбы ее сына наследного принца Хусейна и принцессы Раджвы в мае прошлого года.

Роскошный парад состоялся буквально за день до юбилея свадьбы Рании и Абдалы. Они поженились 10 июня 1993 года, а на публике она появилась в эксклюзивном наряде с золотой вышивкой, созданном британским дизайнером Брюсом Олдфилдом.

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