Сочетала красный с серым: королева Летиция продемонстрировала стильный деловой образ

3 марта королева Летиция приняла участие в рабочей встрече с ЮНИСЕФ, которая прошла в штаб-квартире организации в Мадриде. На встрече была проанализирована работа организации в 2022 году и рассмотрены задачи, ожидаемые в этом году.

Королева Летиция является почетным президентом ЮНИСЕФ в Испании.

Для деловой встречи Ее Величество надела красивое красное пальто от одного из своих любиміх брендов Hugo Boss. У пальто была мягкая и женственная драпировка, которая прекрасно сочетается с сине-серыми брюками, создавая при этом не слишком формальный, но достаточно элегантный образ.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также Летиция надела пеструю блузу от Carolina Herrera, а также разбавила образ аксессуарами: туфлями-лодочками от Magrit, красным клатчем, вероятно, от бренда Menbur и довольно оригинальными серьгами. Макияж у королевы был традиционно лаконичный, а волосы распущенными.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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