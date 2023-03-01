Сочетала несочетаемое: кронпринцесса Метте-Марит надела пестрый наряд для визита в Лондон

Наследный принц Хокон и наследная принцесса Метте-Марит приехали с визитом в Великобританию.

1 марта кронпара посетила Лондон. Визит направлен на продвижение растущего делового сектора с акцентом на переход к "зеленой" промышленности, инновациям и энергетике, а также на продвижение норвежской литературы и музыки.

49-летняя принцесса выглядела очень "пестро". Она надела блузку с принтом и ярко-оранжевую юбку с другим принтом, которые не очень сочетались друг с другом.

Подобрала к образу телесные колготы в мелкую сетку и нюдовые остроносые туфли на каблуках. На запястье у принцессы было несколько браслетов, а на пальце массивное кольцо, в ушах сверкали лаконичные серьги. Белокурые волосы Метте-Марит были распушены, а на лице был легкий дневной макияж.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Кронпринц и наследник норвежской короны Хокон был в темно-синем костюме, белой рубашке и фиолетовом галстуке в принт.

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