Сочетала платье и блузу: принцесса Беатрис посетила вручение книжной премии и рассказала о пасынке

Внучка покойной королевы Елизаветы II - принцесса Беатрис - посетила литературное мероприятие в Лондоне - объявление лауреата книжной премии "Оскар", которое состоялось в The Ivy. Это ежегодная награда за лучшую книгу года для детей до пяти лет, которая присуждается в память об Оскаре Эштоне, скончавшемся в 2012 году в возрасте трех лет от незамеченной болезни сердца.

В своей речи во время церемонии она вспомнила о пасынке Кристофере - сине ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци от бывших отношений. 34-летняя Беатрис сказала, что она и мальчик, которого дома называют "Вольфи", любят вместе читать сказки на ночь, говорится на Tatler.

"Мой пасынок (которому сейчас семь лет) и я с нетерпением ждем возможности получить книги и вместе их прочитать", - сказала принцесса Беатрис.

Для мероприятия она надела платье без рукавов от Hill House Home, которое носила в сочетании с блузой от ZARA. Также на ней были синие туфли со стразами от Carvela, пояс на талии и несколько браслетов на запястьях.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Также оглашая победителя Беатрис с широкой улыбкой на лице попросила гостей "сыграть" барабанную дробь, открывая конверт. Победителем стала книга "Мальчик с цветами в волосах" Джарвиса.

Напомним, что Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци поженились на приватной церемонии 17 июля 2020 года в часовне Всех Святых в Виндзоре. После свадьбы она сразу же взяла на себя роль мачехи и опекается Кристофером, как родным сыном. Также у пары есть общая дочь Сиенна.

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