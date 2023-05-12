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Сочетала платье с рюшами и туфли "Мэри Джейн": леди Амелия Виндзор на выставке в Лондоне

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
29
Время на прочтение
1 мин
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Сочетала платье с рюшами и туфли "Мэри Джейн": леди Амелия Виндзор на выставке в Лондоне

Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Девушка вновь появилась в высшем обществе.

Амелия Виндзор - 27-летняя британская аристократка и правнучка короля Георга V. Девушка частый гость на светских мероприятиях, королевских вечеринках, а также гламурных тусовках, которые также посещает много звезд. 11 мая Алелия побывала на открытии выставки Solaire Culture, которая состоялась в Лондоне.

Для выхода в свет аристократка надела образ в своем любимом стиле - легкое платье из тонкой ткани. В этот раз на Амелии был длинный наряд с американской проймой и юбкой с рюшами и белым гороховым принтом.

Дополнили ее образ сумка с бантом, золотые украшения и туфли модели "Мэри Джейн".

Амелия Виндзор / © Getty Images
Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Также отметим, что несмотря на близкое родство с королевской семьей, леди Амелия не присутствовала на коронации Чарльза III, которая состоялась 6 мая.

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Дата публикации
Просмотры
29
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