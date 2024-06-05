Сочетала розовую блузу и голубой жакет: стильная жена Хантера Байдена под прицелом папарацци

Мелисса Коен - 38-летний режиссер-документалист родом из ЮАР. Будучи маленькой девочкой она жила в приюте, но в трехлетнем возрасте ее удочерила еврейская пара с тремя сыновьями. В 21 год Мелисса поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и именно в США, в 2019 году, она и познакомилась с Хантером Байденом - сыном президента.

У Хантера и Мелиссы случилась любовь с первого взгляда и они буквально через неделю после знакомства обручились. Сейчас, когда у Хантера проблемы с законом, Мелисса ежедневно сопровождает его в суд.

Вчера, 4 июня, женщина появилась в суде в нежно-розовой шелковой блузе, которую надела в сочетании с голубым жакетом и бежевыми брюками.

Мелисса Коэн / Фото: Associated Press

Также Коэн надела стильные солнцезащитные очки, золотые украшения, а также собрала волосы в низкий пучок.

Мелисса Коэн / Фото: Associated Press

Хантер также попал под прицел папарацци - в суд он надел черный костюм с галстуком и белую рубашку.

Мелисса Коэн и Хантер Байден / Фото: Associated Press

Ранее Хантер был женат на Кэтлин Буле с 1993 по 2017 год. У них трое детей: Наоми, Финнеган и Мэйси. Затем он вступил в отношения с вдовой своего умершего брата - Холли Оливере Байден и продлились они около года. В 2018 году Байден-младший стал отцом еще одного ребенка - девочки. У ее матери и Хантера была короткая связь, которая закончилась беременостью. Сперва отцовство он отрицал, но тест ДНК поставил точку в этом вопросе - ребенок был от него.

В 2020 году у него и его новой жены Мелиссы родился сын, которого назвали Бо - в честь умершего брата. Мальчика часто фотографируют с родителями, а также бабушкой и дедушкой. Бо - самый модный малыш Белого дома, ведь всегда выглядит очень стильно.

Бо Байден / Фото: Associated Press

54-летнего Хантера Байдена обвиняют в незаконном хранении оружия - в 2018 году он, заполняя бланки при покупке револьвера Colt Cobra 38, солгал, будто не употребляет наркотики. Также в октябре того же года он в течение 11 дней хранил оружие, находясь в наркотической зависимости. Ему грозит до 25 лет тюрьмы, если его признают виновным по трем федеральным пунктам обвинения.

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