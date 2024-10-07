Сочетала серый с черным: принцесса Евгения вышла в свет в стильном луке

Журнал Hello!, с журналистами которого поговорила принцесса, опубликовал фотографию Евгении и показал, в каком образе она приехала на встречу.

Принцесса Йоркская надела светло-серый жакет из кожи Karl Donoghue с пуговицей и поясом, подчеркивающим талию, и сочетала его с черными классическими брюками. Она распустила волосы, надела серьги-висюльки, сделала легкий макияж в натуральных оттенках, а на ее пальце сверкало помолвочное кольцо с камнем.

Недавно, напомним, стало известно, что старшая сестра Евгении – принцесса Беатрис – ждет второго ребенка. Они поделились с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци этой радостной новостью накануне в королевском аккаунте в Instagram.

А на прошлой неделе Беатрис сходила на светскую тусовку, впервые появившись перед камерами фотографов после объявления о беременности.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

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